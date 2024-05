Po zwiedzaniu rodzinnego domu Jana Pawła II szefowa KE powiedziała, że było to dla mniej "bardzo poruszające". - To dla nas mocne przypomnienie o naszych chrześcijańskich wartościach i jak one nam pomagają radzić sobie z wszystkimi wyzwaniami w tym chaotycznym świecie - podkreśliła.

Wadowice. Von der Leyen o Janie Pawle II. "Nigdy tego nie zapomnę"

Von der Leyen wspominała, że w 1980 r. uczestniczyła we mszy odprawianej przez Jana Pawła II podczas jego wizyty w Niemczech. - Przybył również do Dolnej Saksonii, z której pochodzę - zaznaczyła. - To była wspaniała msza. Pamiętam jego mocne przesłanie. Mówił o pojednaniu, o wolności religijnej, o jedności chrześcijan. To było wspaniałe przesłanie nadziei i zaufania. To zrobiło na mnie niezatarte wrażenie, nigdy tego nie zapomnę - mówiła szefowa KE na rynku w Wadowicach.