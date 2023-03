Przyjaciółka Jana Pawła II patronką oddziału. Protest przed szpitalem

Nowy oddział zapewnia możliwość jednoczasowej hospitalizacji docelowo 16 najmniejszych pacjentów. Szpital szacuje, że rocznie może zaopiekować się ponad 300 noworodkami.

Oddział, jako trzeci w Krakowie, otrzymał III poziom referencyjności, co oznacza, że może opiekować się wcześniakami urodzonymi przed 31. tygodniem ciąży, a także noworodkami z wadami lub z chorobami genetycznymi płodu. Koszty uruchomienia oddziału i dostosowania go do najwyższych standardów sięgają blisko 5 mln zł. Pieniądze w całości pochodziły z zasobów własnych placówki.

- Nowy oddział jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt dla dzieci urodzonych u nas i przywiezionych z innych szpitali - powiedział Antoni Marcinek, dyrektor Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Rafała Czerwiakowskiego, tzw. szpitala na Siemiradzkiego. Jak wyjaśnił, oddział powstał na bazie dawnego oddziału, który miał II stopień referencyjności (oznacza to m.in., że nie przyjmował noworodków najwcześniej urodzonych - red.).

Obecny na uroczystości otwarcia minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał życiorys Wandy półtawskiej. Zwrócił uwagę na jej walkę o wolność ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz więzienie w obozach koncentracyjnych.

- Całe swoje życie poświęciła tak naprawdę pomocy innym ludziom. To symboliczne, że oddział noworodkowy dostaje imię pani Wandy Półtawskiej - powiedział szef resortu zdrowia.

Dyrektor szpitala poinformował natomiast, że wybór patronki oddziału był decyzją zespołową. Kiedyś - jak mówił Antoni Marcinek - Wanda Półtawska przywołała traumatyczne dla niej zdarzenie z obozu koncentracyjnego, w którym była więziona w czasie II wojny światowej. Półtawska widziała, jak niemiecki strażnik rzucił do pieca żywe, nowo narodzone dziecko.

- Ta pani zawsze walczyła o życie najmniejszych. A ci najmniejsi będą tutaj leczeni. Jest patronem, którego postawa przyświeca ratowaniu życia tych kruchych istot - podkreślił dyrektor szpitala.

Protest przed szpitalem w Krakowie

Wybór Wandy Półtawskiej na patronkę nowego oddziału nie wszystkim przypadł jednak do gustu. Przed budynkiem szpitala odbył się kilkuosobowy protest zorganizowany przez inicjatywę obywatelską "DOŚĆ milczenia - STOP klerykalizacji Polski".

Jego uczestnicy argumentowali, że Wanda Półtawska otwarcie wyrażała swój sprzeciw wobec aborcji i metody in vitro.

Dyrektor Antoni Marcinek pytany o tę sprawę przez obecnych na miejscu dziennikarzy podkreślił, że w szpitalu tym rodzą kobiety niezależenie od wyznania i poglądów politycznych. - Nie ma u nas segregacji - zaznaczył.

Obecna na uroczystości 101-letnia Wanda Półtawska, z wykształcenia lekarz psychiatra, a także przyjaciółka Jana Pawła II, mówiła o postawach papieża Polaka. Jak wspominała, do końca był on przerażony tym, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o życie nienarodzone. Profesor nawiązała także do pandemii koronawirusa. Jej zdaniem maseczki nie dają ochrony przed wirusem.