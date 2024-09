Jak poinformował rzecznik KMP kom. Piotr Szpiech do zdarzenia doszło około godziny 12:30 na Starym Mieście w Krakowie .

Po zdarzeniu napastnik oddalił się w nieznanym kierunku. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Kraków. Napad na kantor w centrum miasta

- Zabezpieczane są ślady po ataku . Funkcjonariusze ustalają, czy doszło do kradzieży - mówił kom. Piotr Szpiech.

Ulica Szczepańska, gdzie zlokalizowany był kantor to jedna z najstarszych ulic Krakowa. To same serce Starego Miasta, łączy plac Szczepański z Rynkiem Głównym.