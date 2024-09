Atak na stacji benzynowej w Niemczech. Ranny Polak

W sobotę w Niemczech na stacji benzynowej Stolper Heide na autostradzie A111 doszło do brutalnego ataku na kierowcę ciężarówki . Uzbrojony w nóż 40-latek zaatakował 57-letniego kierowcę, który według doniesień niemieckiej gazety "Nordkurier" był Polakiem .

Ranny Polak podczas udzielania pomocy był przytomny. Po niecałych dziewięciu minutach przyjechała karetka, która przejęła opiekę nad mężczyzną. 57-latka przetransportowano do szpitala. W czwartek niemieckie media poinformowały, że Polaka wypisano już z placówki.

Niemcy. Atak na polskiego kierowcę. 40-latek zatrzymany

Sprawcę zdarzenia zatrzymano. Okazał się on 40-letnim Niemcem pochodzenia syryjskiego. Świadkowie zeznali, że przed atakiem mężczyzna krzyczał "Allahu Akbar". Jednak zeznania świadków różniły się, co do momentu wypowiedzenia przez 40-latka tych słów. W związku z tym prokuratura nie miała pewności czy atak miał podłoże islamistyczne.