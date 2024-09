Zaatakował policjantów nożem. 35-letni napastnik nie żyje

Jak potwierdził polsatnews.pl, do zdarzenia doszło w środę wieczorem podczas interwencji policjantów w mieszkaniu przy ul. Bytnara na warszawskim Mokotowie. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że agresywny mężczyzna grozi użyciem noża osobie starszej, z którą wspólnie zamieszkuje.

Jak relacjonuje warszawska policja na platformie X, po przybyciu policjantów na miejsce, nikt nie otworzył drzwi, a z mieszkania dobiegały krzyki. W dostaniu się do środka pomogła wezwana na miejsce straż pożarna. Po wejściu do środka funkcjonariusze zastali na miejscu agresywnego 35-latka, który ruszył w ich stronę z nożem.

Jak ustaliła TVP Warszawa , sprawcą był 35-letni mężczyzna, który zaatakował funkcjonariuszy nożem. Ranieni policjanci oddali kilka strzałów do napastnika.

"Mężczyzna nie stosował się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, był pobudzony, a jego zachowanie było irracjonalne. W stosunku do mężczyzny policjanci użyli tasera, lecz to okazało się nieskuteczne - przekazała policja w komunikacie.