Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu w biały dzień, gdy Rafał Kalinowski, który mieszka w Wielkiej Brytanii od 10 lat i pracuje jako magazynier , wracał z pracy do domu .

Wielka Brytania. Polak zaatakowany na ulicy

Napastnicy zepchnęli jadącego Polaka z jezdni na chodnik w ten sposób, że spadł z roweru, ale zanim zdążyli mu go zabrać, Kalinowski wyciągnął z plecaka spray z czerwoną farbą, służący do samoobrony, który zwykle wozi ze sobą. Dodatkowo zaczął przeklinać ich po polsku, co dodatkowo zdezorientowało sprawców.