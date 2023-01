z kolei we wpisie z 20 grudnia 2022 r. zamieścił screen wpisu wiceprzewodniczącego rady miasta Krakowa o tym, że składa on wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w spółce. W swoim wpisie Jaśko przytoczył także słowa samorządowca z konferencji prasowej.

W innych wpisach, które nie spodobały się urzędnikom, Jaśko napisał m.in. że mieszkańcy nie muszą oglądać urzędowej telewizji, bo on zrobi to za nich i opowie, co tam jest oraz pochwalił się, że jego filmik mówiący o spółce ma większe zasięgi na YouTube niż program przygotowany przez spółkę.

"To próba zastraszenia"

O komentarz do sprawy poprosiliśmy przedstawicieli spółki Kraków5020. - Zdecydowaliśmy się wysłać takie pismo do pana Mateusza Jaśki, ponieważ naszym zdaniem narusza on dobre imię spółki i działa na jej szkodę. Jego wpisy są agresywne i wulgarne, a media społecznościowe, szczególnie FB, premiują emocjonalne wpisy. Z tego powodu nieprawdziwy i negatywny obraz spółki dociera do dużej liczby osób - wyjaśnia w rozmowie z Interią Filip Szatanik, rzecznik prasowy spółki.

A jak do sprawy odnosi się Jaśko? - Pismo, które otrzymałem od spółki odpowiedzialnej za telewizję prezydenta, dosyć mnie zaskoczyło. "Niezależne" medium, które stara się mnie zastraszyć, abym nie mówił prawdy na jego temat, bo tak to odebrałem. To jakiegoś rodzaju kuriozum, które może zdarza się na Białorusi, ale u nas nie powinno - komentuje mieszkaniec Krakowa.

- Ci państwo chcą właściwie usunięcia wszystkich postów na ich temat. Wiadomo, że robię to w sposób prześmiewczy, ale ja nie jestem dziennikarzem, a oni nie są prywatną spółką. Pani prezes powinna mieć świadomość, że jak będzie marnotrawić nasze pieniądze na takie rzeczy, to spotka się z krytyką. Myślę zresztą, że tu nie o to chodzi, bo w końcu są tam takie rzeczy jak choćby ujawnienie przeze mnie, że dyrektorką bez konkursu w tej "telewizji" została córka skarbniczki UMK, co jest informacją publiczną. Ponoć wszystko odbyło się zgodnie z prawem. To czemu chcą to usuwać? - pyta Jaśko.

- Może chodzi o to, że od tygodnia można obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze robić przez internet, a ja już we wrześniu odgrażałem się, że gdy już to wprowadzą, to stworzę inicjatywę o rozwiązanie spółki Krakow5020. Myślę, że wiedzą, że przygotowuję tę uchwale i chodziło o zastraszenie mnie. Ja nie dam się zastraszyć tym urzędasom i inicjatywa o likwidacji tej spółki będzie gotowa najdalej pojutrze. Zobaczymy, co na to radni - konkluduje.

