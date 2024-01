Lawina w Tatrach. Ratownicy TOPR w akcji

Informacja o lawinie wpłynęła do TOPR o godz. 10:30. Ratownicy dotarli do Doliny Pięciu Stawów . Okazało się, że osoba, która została porwana, jest na powierzchni.

To kolejna lawina w ostatnich dniach w Tatrach . W niedzielę lawina na Przełęczy Kondrackiej pod Giewontem całkowicie przysypała turystę - jego odnalezienie i odkopanie zajęło ratownikom TOPR dwie godziny. Mężczyzna zmarł w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie lekarze walczyli o jego życie. W poniedziałek dużych rozmiarów lawina zeszła z Marchwicznej Przełęczy wprost na zamarzniętą taflę Morskiego Oka wyłamując lód. Lawiny zeszły też w kierunku drogi do Morskiego Oka.

Lawina w Tatrach. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia

Jak informuje Tatrzański Park Narodowy (TPN) we wtorkowym komunikacie pogodowym, pogoda zachęca do górskich wędrówek, jednak należy pamiętać, że w wyższych partiach Tatr wciąż panują trudne warunki do uprawiania turystyki.