Zarys tego, co działo się w budynku krakowskiego sądu przedstawiła na nagraniu w mediach społecznościowych sędzia Marzena Stoces: - Mamy dzisiaj 26 stycznia, dzisiaj mieliśmy rozbierać naszą krakowską choinkę, ale ktoś nam w tym pomógł. Tym kimś był poseł Grzegorz Braun, który, dlatego że twierdził, że nasza choinka jest sprzeczna z ideą chrześcijaństwa wyniósł ją z holu i wrzucił do kosza do góry nogami - mówiła.

Zaznaczyła, że bombki, które były ręcznie malowane przez inną sędzię zostały w znacznej części zniszczone. - Jest nam bardzo przykro, że do takiego incydentu doszło. Choinka była symbolem naszej solidarności z ludźmi różnych opcji i orientacji - powiedziała.

Sędziowie oczekują uchylenia immunitetu

To właśnie symbolika, która miała być wyrazem solidarności z osobami LGBT doprowadziła do interwencji posła Grzegorza Brauna, który krótko skomentował całe zajście: "Eksponowanie w gmachu sądu dekoracji, rekwizytów i emblematów nielicujących z powagą wymiaru sprawiedliwości RP domagało się pilnej interwencji" - napisał, powstrzymując się od szerszych wyjaśnień.

- Mam nadzieję, że będą podjęte wszystkie możliwe środki wobec pana Baruna, który sam się do tego czynu przyznał - powiedziała Stoces. Dodając, że zachowanie posła Konfederacji kwalifikuje się pod "wykroczenie, a może nawet przestępstwo, ponieważ wartość tej choinki z bombkami wynosi ponad 800 złotych".

Wyraziła tez nadzieję, że "ta sytuacja skończy się co najmniej wnioskiem o uchylenie immunitetu, bo takie rzeczy są po prostu niedopuszczalne".

Grzegorz Braun wylegitymowany przez policję

W mediach społecznościowych pojawiły się też zdjęcia, na których widać, jak poseł Grzegorz Braun wynosi drzewko z budynku krakowskiego sądu.