W poniedziałek Radio Kraków na swojej stronie poinformowało, że kanał tematyczny OFF będzie teraz praktycznie w całości prowadzony przez sztuczną inteligencję, a fakt nagłych zwolnień pracowników nagłośnili oni sami. Zamiast prawdziwych osób, w radiu można usłyszeć trójkę "nowych prowadzących": 20-letnią Emilię, 22-letniego Jakuba i 23-letniego Alexa. Więcej na temat afery wokół krakowskiego "eksperymentu badawczo-medialnego" można przeczytać w tekście Interii.

We wtorek słuchacze mogli usłyszeć jak jedna z nieistniejących prowadzących - Emilia - przeprowadza "rozmowę" z nieżyjącą od 12 lat noblistką Wisławą Szymborską. Całość została oczywiście wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Tematem przewodnim był tegoroczny literacki Nobel.

Nagranie z rozmowy z wygenerowaną Szymborską w sieci. "0 informacji, że prowadząca nie istnieje"

"Prowadząca" pytała, co wygenerowana Szymborska ma do powiedzenia m.in. na temat nagrodzonej Han Kang oraz literatury koreańskiej. Cała rozmowa znalazła się na stronie krakowskiego radia. Przytaczamy niektóre fragmenty.

- Och, droga Emilio, cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać, choć... szczerze mówiąc, wolałabym, żebyś nie zaczynała od tej poważnej Nagrody Nobla. Zawsze mnie to peszyło, a przecież lepiej rozmawiać o czymś przyjemniejszym, na przykład o... kotach? - brzmi jedna z odpowiedzi "Szymborskiej".

W innym pytaniu "prowadząca" pytała o stosunek do innej polskiej noblistki - Olgi Tokarczuk. Wygenerowana Szymborska mówiła m.in. o książce wydanej 10 lat po jej śmierci i zdjęciu z Instagrama sprzed dwóch tygodni.

- Moim skromnym zdaniem "Empuzjon" to arcydzieło. A swoją drogą, widziałaś, że Pedro Pascal, TEN Pedro Pascal udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie, na którym trzyma w ręku książkę Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych"? No aż miło popatrzeć, że proza Tokarczuk podoba się Amerykanom - powiedział głos naśladujący Szymborską.

We fragmencie nie słychać jednak, w jaki sposób radio poinformowało, że programu nie prowadzą prawdziwi ludzie. W odpowiedzi do nagrania niektórzy użytkownicy sugerowali, że informacja ta jest niewystarczająco wyeksponowana.

"Na koniec i na początku ok. 30 minutowego wywiadu (przecinanego muzyką) pada tylko "program powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji" - czyli 0 informacji, że prowadząca nie istnieje (oraz udzielająca wywiadu, no bo to nie jest Szymborska)" - można przeczytać w jednym z komentarzy.