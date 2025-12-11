W skrócie Ksiądz Waldemar P. z Gdańska został tymczasowo aresztowany pod zarzutem przestępstw seksualnych wobec małoletnich na trzy miesiące.

Śledztwo ukazało liczne dowody i zeznania kilku osób pokrzywdzonych, a prokuratura apeluje do potencjalnych ofiar o zgłaszanie się.

Kuria sama powiadomiła służby o podejrzeniach wobec duchownego, co doprowadziło do wszczęcia postępowania i aresztowania.

W komunikacie przekazano, że Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim nadzoruje postępowanie przygotowawcze, prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Gdańsku.

Sprawa dotyczy wielokrotnego doprowadzenia, w okresie od 2004 roku do 2024 roku w różnych miejscowościach województwa pomorskiego, osób małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem Kanclerza Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej.

Gdańsk. Śledztwo przeciwko duchownemu. Ustalono kilku pokrzywdzonych

Jak przekazano, w toku postępowania zlecono przeprowadzenie przeszukania budynku parafii, gdzie mieszkał duchowny. Zabezpieczono m.in. telefon komórkowy, który przekazano biegłemu z zakresu informatyki śledczej.

"Biegły wyodrębnił korespondencję prowadzoną przez użytkownika telefonu od 2019 r. do 2024 r., zawierającą wiadomości o charakterze intymnym wymieniane z wieloma osobami zarówno małoletnimi chłopcami, jak i dorosłymi mężczyznami" - podała prokuratura.

Na obecnym etapie śledztwa ustalono cztery osoby pokrzywdzone, które zostały przesłuchane. Prowadzone są jednak dalsze czynności zmierzające do ustalenia kolejnych pokrzywdzonych.

Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy prokuratorowi do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów 56-letniemu Waldemarowi P. Mężczyzna został zatrzymany 24 listopada.

Ksiądz Waldemar P. tymczasowo aresztowany. W tle poważne zarzuty

"Prokurator zarzucił Waldemarowi P. popełnienie czterech przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę czterech osób polegających na seksualnym wykorzystaniu stosunku zależności i usiłowaniu doprowadzenia małoletnich i pełnoletnich pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym" - poinformowano w komunikacie.

Prokuratura przekazała, że do sądu skierowano wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

26 listopada Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim nie uwzględnił tego wniosku i zastosował środki zapobiegawcze o charterze wolnościowym. Prokurator złożył zażalenie na tę decyzję. 10 grudnia Sąd Okręgowy w Gdańsku zastosował wobec podejrzanego Waldemara P. tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące od dnia zatrzymania.

W komunikacie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oraz Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim zaapelowały do wszystkich osób pokrzywdzonych przestępczym działaniem Waldemara P. o kontakt z prokuratorem nadzorującym postępowanie.

