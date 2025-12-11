W skrócie Kamczatka została zasypana przez śnieżyce. W niektórych miejscach zaspy są wyższe od człowieka.

W Pietropawłowsku Kamczackim paraliż komunikacyjny doprowadził do wszczęcia śledztwa wobec urzędników.

Zima daje się we znaki także w innych regionach Rosji. Mrozy sięgały -54 st. C.

Zima atakuje północne regiony Rosji od początku grudnia. W Jakucji notowano mróz na poziomie -50 stopni, a w nocy z 7 na 8 grudnia w Kraju Krasnojarskim były -54 st. C. Niedawno Kamczatkę nawiedziła burza śnieżna, która spowodowała potężne utrudnienia.

Atak zimy w Rosji. Miasto sparaliżowane, do akcji wkraczają prokuratorzy

"Kamczatka jest najbardziej śnieżnym regionem Rosji" - napisali w środę synoptycy z serwisu Gismeteo. W Pietropawłowsku Kamczackim doszło do uderzenia prawdziwej burzy śnieżnej.

W różnych miejscach Kamczatki padało do około pół metra dziennie, a lokalnie zaspy mają być wyższe od człowieka. W tamtejszych górach grubość pokrywy śnieżnej przekracza półtora metra.

Intensywne opady śniegu na pewien czas sparaliżowały ruch drogowy w Pietropawłowsku Kamczackim. Na początku tygodnia przez pokryte grubą warstwą białego puchu ulice nie dało się przejechać, a kierowcy utykali w długich korkach. Nie kursowały autobusy, a podróżni musieli podróżować pieszo.

Była to jedna z najpotężniejszych śnieżyc w ostatnich latach. Miejscowe służby nie były w stanie poradzić sobie z odśnieżaniem. Sytuacja była na tyle trudna, że w czwartek lokalna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające.

Śledczy w Pietropawłowsku Kamczackim sprawdzą, czy pięcioro miejskich urzędników nie dopuściło się zaniedbań w kwestii odśnieżania miasta. Cały czas pojawiają się skargi mieszkańców na zalegające w wielu miejscach masy śniegu.

Burmistrz Jewgienij Bieławiew powiedział, że miasto z trudnymi warunkami zmaga się od października.

Mieszkańcy nie potrzebują lodówki. Jedzenie trzymają na zewnątrz

Rosyjscy meteorolodzy zwracają uwagę, że na Kamczatce burze nawet latem są rzadkością: w lipcu mają występować raz na cztery lata. Zimą tego typu zjawiska praktycznie się nie zdarzają. Ostatnie burza, w połączeniu z intensywnymi opadami śniegu jest bardzo rzadko spotykanym zjawiskiem.

Ostra zima utrzymuje się również w Jakucku. Tam w nocy ze środy na czwartek było -38 stopni Celsjusza i kolejne noce przyniosą mrozy na poziomie około -40 stopni. Jest tak zimno, że na telegramie pojawiają się nagrania z miejscowego targu, gdzie mrożone jedzenie sprzedaje się wprost z lady, nie używając lodówek.

