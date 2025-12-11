Śnieżyce uderzyły w rosyjski region. Zaspy wyższe od człowieka

Obecnie najbardziej ośnieżonym regionem Rosji jest Kamczatka. W ostatnim czasie notowano tam opady na poziomie około pół metra dziennie. W niektórych miejscach zaspy są wyższe od człowieka - podają tamtejsze służby meteorologiczne. Po uderzeniu śnieżycy i paraliżu komunikacyjnym w Pietropawłowsku Kamczackim prokuratorzy wszczęli postępowanie wobec miejscowych urzędników.

Samochody i autobus całkowicie zasypane śniegiem po intensywnych opadach, ludzie próbujący odśnieżyć pojazdy na parkingu w osiedlowej scenerii.
Atak zimy w Pietropawłowsku Kamczackim. Po paraliżu komunikacyjnym miejscowa prokuratura wszczęła śledztwo Climate Review/Xmateriał zewnętrzny

  • Kamczatka została zasypana przez śnieżyce. W niektórych miejscach zaspy są wyższe od człowieka.
  • W Pietropawłowsku Kamczackim paraliż komunikacyjny doprowadził do wszczęcia śledztwa wobec urzędników.
  • Zima daje się we znaki także w innych regionach Rosji. Mrozy sięgały -54 st. C.
Zima atakuje północne regiony Rosji od początku grudnia. W Jakucji notowano mróz na poziomie -50 stopni, a w nocy z 7 na 8 grudnia w Kraju Krasnojarskim były -54 st. C. Niedawno Kamczatkę nawiedziła burza śnieżna, która spowodowała potężne utrudnienia.

Atak zimy w Rosji. Miasto sparaliżowane, do akcji wkraczają prokuratorzy

"Kamczatka jest najbardziej śnieżnym regionem Rosji" - napisali w środę synoptycy z serwisu Gismeteo. W Pietropawłowsku Kamczackim doszło do uderzenia prawdziwej burzy śnieżnej.

W różnych miejscach Kamczatki padało do około pół metra dziennie, a lokalnie zaspy mają być wyższe od człowieka. W tamtejszych górach grubość pokrywy śnieżnej przekracza półtora metra.

Intensywne opady śniegu na pewien czas sparaliżowały ruch drogowy w Pietropawłowsku Kamczackim. Na początku tygodnia przez pokryte grubą warstwą białego puchu ulice nie dało się przejechać, a kierowcy utykali w długich korkach. Nie kursowały autobusy, a podróżni musieli podróżować pieszo.

Była to jedna z najpotężniejszych śnieżyc w ostatnich latach. Miejscowe służby nie były w stanie poradzić sobie z odśnieżaniem. Sytuacja była na tyle trudna, że w czwartek lokalna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające.

Śledczy w Pietropawłowsku Kamczackim sprawdzą, czy pięcioro miejskich urzędników nie dopuściło się zaniedbań w kwestii odśnieżania miasta. Cały czas pojawiają się skargi mieszkańców na zalegające w wielu miejscach masy śniegu.

    Burmistrz Jewgienij Bieławiew powiedział, że miasto z trudnymi warunkami zmaga się od października.

    Mieszkańcy nie potrzebują lodówki. Jedzenie trzymają na zewnątrz

    Rosyjscy meteorolodzy zwracają uwagę, że na Kamczatce burze nawet latem są rzadkością: w lipcu mają występować raz na cztery lata. Zimą tego typu zjawiska praktycznie się nie zdarzają. Ostatnie burza, w połączeniu z intensywnymi opadami śniegu jest bardzo rzadko spotykanym zjawiskiem.

    Ostra zima utrzymuje się również w Jakucku. Tam w nocy ze środy na czwartek było -38 stopni Celsjusza i kolejne noce przyniosą mrozy na poziomie około -40 stopni. Jest tak zimno, że na telegramie pojawiają się nagrania z miejscowego targu, gdzie mrożone jedzenie sprzedaje się wprost z lady, nie używając lodówek.

    Źródło: Gismeteo.ru, Kamchatinfo.com

