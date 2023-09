Po strzale strażnikom udało się zatrzymać kierowcę peugeota. Mężczyzna to obywatel Polski . W przestrzeniu ładunkowej auta przewoził 36 Syryjczyków .

Kostrzyn nad Odrą. Migranci chcieli dostać się do Niemiec

Syryjczycy nie mieli dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Jak ustalono, posiadają słowackie tytuły pobytowe. Migranci mówili, że dostali się do Polski ze Słowacji. Ich celem były Niemcy .

Wobec jednego z nich skierowano wniosek do sądu o umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców .

Z kolei Polaków zatrzymano za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Ma to związek z problemem nieszczelności granic naszego południowego sąsiada, przez którego terytorium przebiega tzw. szlak bałkański. To trasa, którą migranci dostają się nielegalnie do Polski.