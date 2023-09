W poniedziałek Polsat News podał nieoficjalnie, że Polska rozważa wzmocnienie kontroli na granicy ze Słowacją. Ma to związek z problemem nieszczelności granic naszego południowego sąsiada, przez którego terytorium przebiega tzw. szlak bałkański. To trasa, którą migranci dostają się nielegalnie do Polski.