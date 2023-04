W niedzielę Mateusz Morawiecki przebywa w województwie lubuskim w ramach akcji "Polska jest jedna - inwestycje lokalne". Na spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził między innymi, że "w czasach Platformy rosło pięć rzeczy". - Bezrobocie, bieda, dług publiczny, uzależnienie od Niemiec i uzależnienie od Rosji - stwierdził.

- Ostatnio pan Tusk powiedział że nasze programy społeczne - wielkie programy, 13., 14. emerytura, wyprawka, 500 plus, wiecie co on powiedział? Że są możliwe dzięki temu, że Platforma zostawiła nam jakieś środki. Ja wtedy myślałem, że pęknę ze śmiechu jak Chryzyp - mówił chwilę później.

Reklama

Morawiecki o "filozofii działania Platformy": W "Misiu" było takie hasło

Zapewniał także o podjętych staraniach, aby "województwo lubuskie było częścią integralną naszej ojczyzny, żeby tutaj też były wspaniałe szanse rozwojowe".

- O to się staramy, na tym polega nasza filozofia działania, to są te koła zębate, mniejsze poruszają większe, jeszcze większe, tworzą miejsca pracy. Jak jest duży popyt na pracę, to co się dzieje? Rosną wynagrodzenia, pracodawcy są skłonni więcej płacić. Na tym polega nasza filozofia działania. A jaka była filozofia działania Platformy Obywatelskiej? Pana Tuska? - zapytał. Po tym, jak z sali rozległ się okrzyk "lipa", skomentował to: - Lipa, ale jeszcze jedno hasło takie w "Misiu" było, taki film kulturowy, część z państwa na pewno oglądała, jak tam mówi jeden z bohaterów: "no ja wiem, że jest wam zimno, ale jak jest zima...", powiedziałby Tusk, "...to musi być zimno" - obwieścił premier, dodając, że "to właśnie jest ich filozofia działania".

Morawiecki zwrócił też uwagę na biało-czerwone flagi, które mieli ze sobą uczestnicy spotkania. Jak stwierdził: - Ja powiedziałem w Jaśle miesiąc temu, że na ich spotkaniach jest jedna charakterystyczna rzecz - parę dni wcześniej było jakieś spotkanie Platformy i nie widziałem tam flagi biało-czerwonej, ani jednej! I wyraziłem takie życzenie, żeby jednak te flagi pokazać. Pokażmy i my te flagi, pokażmy im tę piękną biało-czerwoną - pod nią chcemy żyć, pracować, tworzyć - stwierdził.

Artykuł w trakcie aktualizacji