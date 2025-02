W Tworkowie pod Raciborzem policja przeprowadzała rutynową akcję " Trzeźwość ". Funkcjonariusze odbywający służbę na ulicy Głównej zatrzymali do kontroli kobietę kierującą skodą. Zgodnie z procedurami przebadali ją alkomatem , który wykazał, że 44-latka ma blisko pół promila alkoholu w organizmie. =

Tworków. Mąż i żona nietrzeźwi kierowali autami. Będą konsekwencje

Policja zatrzymała prawa jazdy obu małżonków i za swoje czyny staną przed sądem. Kobieta odpowie za prowadzenie pojazdu po wypiciu alkoholu, a jej mąż - z uwagi na to, że badanie wykazało u niego więcej promili - usłyszy zarzut karny . Grozi mu kilku lat spędzonych w więzieniu.

W Polsce dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy nie może przekraczać 0,2 promila. Przy stężeniu 0,2-0,5 promila mówimy już o wykroczeniu, za które grozi grzywna minimum 2500 zł (maksymalnie 30 000 zł), areszt do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Dodatkowo kierowca otrzymuje 15 punktów karnych.