Jak poinformował w poniedziałek UODO, od 1 do 23 lipca 2023 r. monitoring na dwóch salach oddziału neonatologii "rejestrował obraz ukazujący zarówno noworodki, jak ich matki podczas dokonywania intymnych czynności, między innymi takich jak karmienie dzieci czy ich pielęgnacja".

Kraków. Kara za ukryty monitoring w szpitalu

Prezes UODO Mirosław Wróblewski , po analizie prawnej uznał, że centrum medyczne wdrożyło monitoring wizyjny niezgodnie z obowiązującymi przepisami i miał on charakter niejawny - ani pacjenci, ani pracownicy nie zostali o nim poinformowani.

Afera wokół ukrytego monitoringu. Karty pamięci nie były zaszyfrowane

Z informacji UODO wynika, że to centrum medyczne zgłosiło do UODO naruszenie, polegające na zagubieniu lub kradzieży kart pamięci z urządzeń rejestrujących obraz na oddziale neonatologicznym. UODO ustalił, że karty pamięci nie zostały zaszyfrowane, a wykorzystane do rejestracji obrazu urządzenia nie zostały skonfigurowane w sposób odpowiadający wymaganiom obowiązującym w placówce.