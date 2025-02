Janusz Palikot wyszedł ze szpitala. Przekazał informacje o stanie zdrowia

Janusz Palikot wyszedł ze szpitala. Przekazał diagnozę lekarzy

W poniedziałek natomiast były polityk wpłacił dwa miliony złotych kaucji i opuścił areszt śledczy we Wrocławiu , gdzie przebywał od października. Mimo to dalej ma status podejrzanego.

Janusz Palikot z zarzutami. Grozi mu 20 lat więzienia

Janusz Palikot , Przemysław B. i Zbigniew B. zostali zatrzymani 3 października przez CBA w Lublinie i w Biłgoraju . Jeszcze tego samego dnia zostali przewiezieni do wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty.

Biznesmen usłyszał osiem zarzutów , w tym siedem dotyczących oszustwa i jeden przywłaszczania mienia. Sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na blisko 70 mln złotych w związku z działalnością spółek należących do podejrzanych.Przwyłaszczenie natomiast dotyczy napojów alkoholowych o łącznej wartości ponad pięciu milinów złotych . Czyny miał być popełniane w latach 2019-2023.

Mec. Jacek Dubois - obrońca Janusza Palikota - poinformował wówczas, że jego klient nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Śledztwo prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu.