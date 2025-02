Suwalscy policjanci zostali zaalarmowani przez osobę, która była autorem prowokacji. To ona, podając się za 13-latkę , nawiązała znajomość z 39-letnim mężczyzną , a ten bez oporów umówił się z nieletnią na spotkanie - poinformował w środę zespół prasowy podlaskiej policji.

Podlaskie. Chciał umówić się z 13-latką. Grozi mu dwa lata więzienia

W jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy i będą sprawdzać, czy utrzymywał też on podobne znajomości z innymi małoletnimi.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Suwałkach, która wystąpiła do sądu o areszt podejrzanego.

Zatrzymany podejrzany jest o usiłowanie złożenia przez internet propozycji o charakterze seksualnym osobie małoletniej (w wieku poniżej 15 lat) i działania zmierzające do realizacji tych planów. Grozi mu za to do dwóch lat więzienia.