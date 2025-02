Do zdarzenia doszło w piątek po zmroku. Ochotnicza Straż Pożarna z Kasinki Małej poinformowała w mediach społecznościowych, że "strażacy zostali wezwani do pomocy załodze karetki w transporcie pacjenta". Na miejsce wezwano także zespół LPR.

Kasinka Mała. Pilot śmigłowca LPR został oślepiony

OSP podaje, że podczas lądownia helikoptera, nieznany sprawca z okolicznego budynku "skierował mocne światło w kierunku kokpitu załogi i oślepił pilota ". To sprawiło, że manewr okazał się niebezpieczny dla całej załogi. Jednak - mimo trudności - "pilot zdołał bezpiecznie wylądować " i nikomu nic się nie stało.

"To są sporadyczne sytuacje, ale niestety się zdarzają" - czytamy w komunikacie OSP. Nie wiadomo, czy mieszkaniec Kasinki Małej zrobił to umyślnie, czy przez przypadek.

"Piloci zawsze zgłaszają każdą taką sytuację, do których dochodzi najczęściej podczas startu lub lądowania , kiedy śmigłowiec jest najbliżej ziemi. Incydent ten zgłoszony został naszym strażakom" - podano na Facebooku.

Strażacy zaapelowali do internautów o czujność i ostrożność. Ostrzegli również, iż "za oślepienie załogi i sprowadzenie zagrożenia w ruchu powietrznym grozi grzywna i kara więzienia od roku do 10 lat, a w szczególnych przypadkach - nawet do 12 lat pozbawienia wolności".