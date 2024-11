Lubelska policja zatrzymała mężczyznę, za którym wystawiono list gończy . 42-latek był poszukiwany w związku z popełnieniem przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Chodzi m.in. o niezatrzymanie się do kontroli drogowej czy kierowanie z sądowym zakazem .

Zamość. Akcja policji. Poszukiwany znalazł nietypowe schronienie

Gdy policjanci zapukali do drzwi, obecna w mieszkaniu krewna stanowczo zaprzeczyła , jakoby 42-latek był w środku. Wtedy postanowiono dokładnie przeszukać wszystkie pomieszczenia.

Okazało się, że mężczyzna - dla lepszego kamuflażu - postanowił wejść na strych, gdzie ukrył się pod stertą ubrań. Ostatecznie wybrał jeden z pokrowców i do niego wszedł. To tam znaleźli go policjanci.