Do niecodziennego pościgu doszło w piątek 25 września, jednak dopiero teraz amerykańska policja z Florydy ujawniła szczegóły sprawy. Wszystko zaczęło się, gdy 33-latek wyrzucił kierowcę jednego z samochodów, dotkliwie go pobił, ukradł auto , po czym uderzył w inny pojazd i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Policjanci wszczęli pościg i pędzili około 200 km/h, by go złapać. Służby dojrzały w końcu jego auto i okazało się, że mężczyzna poruszał się z prędkością od 25 do 35 km/h, kręcąc kółka po okolicy.