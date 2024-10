Podczas rutynowej kontroli w jednej z pizzerii na starym mieście w Duesseldorfie okazało się, że w lokalu sprzedawano narkotyki przy użyciu nietypowej metody: do zamówionej pizzy nr 40 dołączano małą paczkę kokainy - opisałportal tagesschau.de. W ten sposób policja rozbiła dużą sieć dilerów narkotyków.

"To była jedna z najlepiej sprzedających się pizz" - poinformował dyrektor policji kryminalnej w Duesseldorfie Michael von Moltke, cytowany przez portal nadawcy publicznego ZDF.

Niemcy. Policja zatrzymała zarządcę pizzeri

Kiedy policjanci zadzwonili do drzwi mieszkania 36-letniego zarządcy pizzerii, aby go aresztować, miał on wyrzucić przez okno torbę pełną narkotyków. "Mężczyzna wpadł prosto w ręce funkcjonariuszy" - powiedział policjant, biorący udział w akcji. Skonfiskowano u podejrzanego 1,6 kg kokainy, 400 g marihuany i 280 tys. euro w gotówce - podał portal ZDF.