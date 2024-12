Niemal każdy sąsiad rodziny, która ucierpiała w pożarze, ma łzy w oczach. - To była piękna rodzina, dużo dzieci. Ja nie spałam w nocy - mówi Interii Pani Maria , mieszkająca nieopodal. Kobieta dodaje: - Jak otworzyłam oczy, to z domu buchały płomienie. To jest jak jakiś najgorszy koszmar.

Idalin. "Wbiegł do domu ratować dzieci no i już nie wyszedł"

- Tak, on wszedł do domu, żeby ratować najmłodsze. Wbiegł do domu po dzieci no i już nie wyszedł - mówi pani Zofia. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Nic dziwnego, bo to stara, drewniana konstrukcja. - Krzysiek otworzył okno i buchnęło ogniem. Wskoczył i tyle go było - mówi z kolei pani Janina.