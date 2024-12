Do zdarzenia doszło w czwartek 19 grudnia. Na polecenie Prokuratury Krajowej sześciu funkcjonariuszy w kominiarkach weszło do klasztoru dominikanów w Lublinie. Mundurowi przeszukiwali klasztor, fotografowali pomieszczenia mieszkalne zakonników i używali policyjnych dronów, co trwało łącznie dwie godziny - wynika z relacji prowincjała polskich dominikanów o. Łukasza Wiśniewskiego.