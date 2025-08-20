Koreański napis na dronie pod Łukowem. Nowe informacje prokuratury

Wiktor Kazanecki
Paweł Sekmistrz

Wiktor Kazanecki, Paweł Sekmistrz

Aktualizacja

Na największym zachowanym elemencie drona, który eksplodował koło Łukowa, ujawniono napis "prawdopodobnie w języku koreańskim" - przekazał na konferencji prok. Grzegorz Trusiewicz, szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jak stwierdził, "skala zniszczeń urządzenia wybuchowego jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie i w sposób niebudzący wątpliwości określić, skąd pochodzi ten dron i jakiej jest produkcji".

Prok. Grzegorz Trusiewicz poinformował, że dron, który spadł w Osinach miał na sobie napisy prawdopodobnie w języku koreańskim
Prok. Grzegorz Trusiewicz poinformował, że dron, który spadł w Osinach miał na sobie napisy prawdopodobnie w języku koreańskimPolsat News

W skrócie

  • Na miejscu eksplozji drona koło Łukowa znaleziono części z napisami przypominającymi język koreański.
  • Śledczy nie są w stanie z całą pewnością ustalić pochodzenia ani producenta drona z powodu dużych zniszczeń.
  • Badane są różne hipotezy dotyczące przyczyny eksplozji, a obok miejsca zdarzenia uszkodzona została linia energetyczna.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wstępną analizę odnalezionego obiektu przeprowadził biegły z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Prok. Grzegorz Trusiewicz poinformował, że w opinii specjalisty urządzenie jest zniszczone w zbyt dużym stopniu, by bez większych wątpliwości można było stwierdzić skąd pochodzi.

- Co prawda, w największym zachowanym elemencie - ponieważ do tej chwili największy taki element silnika został znaleziony - ujawniono napisy, prawdopodobnie w języku koreańskim, ale chciałbym tutaj powiedzieć, że to jest w dozie prawdopodobieństwa - wyjaśnił.

Koreańskie napisy na odnalezionym dronie? Prokurator zabrał głos

- Nie jesteśmy w stanie wskazać producenta ani konkretnego typu urządzenia - poinformował prok. Grzegorz Trusiewicz.

Jak dodał, oględziny wciąż trwają i nie zakończą się w dniu dzisiejszym. - Będziemy szukać elementów, które będą istotne dla tego postępowania - powiedział, wskazując że przewidziane na czwartek czynności będą odbywać się od wczesnych godzin porannych.

Pytany o to, czy eksplozja mogła nastąpić na skutek zaczepienia drona o jakiś obiekt na drodzy, prokurator stwierdził, że taka wersja jest analizowana. - Mógł zaczepić. Jest to jedna z hipotez, którą rozważamy, jedna z wersji śledczych. Jest ona prawdopodobna, ale również inne bierzemy pod uwagę - powiedział.

Zobacz również:

Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska

Rosyjski dron eksplodował w Polsce. Szef MON grzmi o prowokacji

Anna Nicz
Aleksandra Czurczak
Anna Nicz, Aleksandra Czurczak

    Dodał, że stwierdzono uszkodzenie jednej z linii energetycznych w okolicy, jednak to, czy miało to związek ze zdarzeniem z udziałem drona jest dopiero na etapie badań.

    Wcześniej, po godz. 16:30 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że dron jest produkcji rosyjskiej, a samo zdarzenie nazwał "prowokacją" Kremla. Mniej więcej w tym samym czasie rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał agencji Reutera, że chodzi o bezzałogowiec typu Shaded konstrukcji rosyjskiej, potwierdzając tym samym wcześniejsze doniesienia Polsat News.

    Tajemniczy dron w Osinach. Eksplozja w środku nocy

    Do zdarzenia doszło ok. godz. 2 nad ranem. Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole kukurydzy w Osinach, w powiecie łukowskim. W okolicy odnaleziono jego plastikowe i metalowe fragmenty.

    Nikt nie został ranny w wyniku incydentu, jednak eksplozja doprowadziła do wypadnięcia szyb i uszkodzenia futryn w trzech znajdujących się nieopodal domach.

    W rejonie zdarzenia trwają działania, w które zaangażowani są żołnierze Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Żandarmeria Wojskowa.

    Zobacz również:

    Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda
    Polska

    Episkopat apeluje do katolików w Polsce. Padło konkretne wezwanie

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Kołodziejczak: Powinno być żądanie demilitaryzacji Obwodu KrólewieckiegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze