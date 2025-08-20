W Osinach doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który najprawdopodobniej jest wojskowym dronem.

W związku z tym wydarzeniem, MON zwołało specjalną konferencję. Głos zabrał minister Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rosja po raz kolejny prowokuje. Mamy do czynienia z rosyjskim dronem - przekazał po godz. 16.

- Obiekt, który w nocy wylądował na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, był rosyjską wersją drona Shahed - poinformował z kolei agencję Reuters rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

Wybuch w Osinach. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wydała opinię

W województwie lubelskim, w środę nad ranem, policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w Osinach.

Okazało się, że na pole kukurydzy runął niezidentyfikowany obiekt. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak siła wybuchu była na tyle duża, że wypadły szyby okien w kilku pobliskich domach.

Prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz przekazał, że ustalenia z udziałem biegłego z zakresu badania wybuchów wskazują, że "najprawdopodobniej znaleziony obiekt jest dronem wojskowym".

- Wstępnie możemy wykluczyć, że był to dron cywilny i możemy wykluczyć, że był to dron przemytniczy - mówił prokurator. Jednocześnie dodał, że obecnie nie ma informacji, z jakiego kraju mógł być obiekt.

Ponadto prokurator przekazał, że śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Za popełnienie takiego czynu grozi do 10 lat więzienia.

Eksplozja w Osinach. Prokurator: Dron posiadał materiały wybuchowe

Nowe informacje na temat niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na pole w Osinach przekazał prok. Grzegorz Trusiewicz na konferencji po godzinie 15.

- Biegły wojskowy potwierdził ustalenia, które zostały wcześniej poczynione przez biegłego cywilnego. Wskazał z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że części drona wskazują na użycie materiałów wybuchowych - powiedział Trusiewicz.

Nie wiadomo, o jakiej ilości i jakim składzie materiałów mowa. Prokurator przekazał, że na miejscu upadku widać "epicentrum" - krąg o średnicy 5-6 metrów i około 50 cm głębokości.

