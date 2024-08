Kontrola NIK szpitalach. Są zawiadomienia do prokuratury

Najwyższa Izba Kontroli skierowała dwa zawiadomienia do prokuratury w związku z nieprawidłowościami wykrytymi podczas inspekcji przeprowadzonej w lubelskich szpitalach. Instytucja ma poważne zastrzeżenia co do gospodarowania wartym ponad 100 mln zł sprzętem medycznym przekazanym na walkę z pandemią Covid-19.