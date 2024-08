Śledztwo ws. NCBiR

Kolejni podejrzani to Dawid E. i Kamil C. "Te osoby wystawiały fikcyjne faktury. Mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zarzut dokonania oszustwa na szkodę NCBIR - Dawid E. w kwocie czterech mln zł, a Kamil C. w kwocie trzech mln oraz zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy - Dawid E. w kwocie 600 tys. zł, a Kamil C. w kwocie 750 tys." - informował prokurator Martyniuk.