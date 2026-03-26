W skrócie Finlandia po raz dziewiąty z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj świata według World Happiness Report.

Najnowszy raport organizacji Soste wskazuje na wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Finlandii.

Raport podkreśla problemy związane z wysokim bezrobociem, rosnącą liczbą osób o niskich dochodach i nasilającą się bezdomnością.

Finlandia po raz dziewiąty z rzędu została uznana za najszczęśliwszy kraj świata - wynika z najnowszej edycji World Happiness Report. Mieszkańcy nordyckiego państwa ocenili swoje życie średnio na 7,8 w dziesięciostopniowej skali, co po raz kolejny zapewniło im pierwsze miejsce w zestawieniu.

Jednak najnowszy raport fińskiej organizacji Soste ukazuje ciemniejsze strony sukcesu. Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym rośnie, a wkrótce może przekroczyć milion - alarmują eksperci.

- Wygląda to ponuro i sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie - mówi Anna Jarvinen, ekspertka Soste.

Finlandia. Raport wskazuje na problemy w kraju

Według raportu, Finlandia wciąż boryka się z wysokim bezrobociem, rosnącą liczbą osób o niskich dochodach oraz nasilającą się bezdomnością.

Część problemów wynika z cięć w zabezpieczeniach społecznych w latach 2024-2025, obejmujących m.in. zasiłki dla bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe i zasiłki chorobowe. Rząd kontynuuje również ograniczenia świadczeń w 2026 roku.

W 2019 roku w Finlandii 838 tys. osób było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do 2024 roku liczba ta wzrosła do 958 tys., a eksperci Soste nie wykluczają, że wkrótce przekroczy milion. Osoby te mogą mieć problem z opłaceniem czynszu, rat kredytów hipotecznych, rachunków czy utrzymaniem odpowiedniego ogrzewania w domu.

Choć Finlandia triumfuje w rankingach szczęścia, najnowsze dane pokazują, że nie każdy mieszkaniec korzysta w równym stopniu z dobrobytu kraju. - Jeśli nie zajmiemy się tym problemem, liczba osób o niskich dochodach będzie nadal rosła - przestrzega Jarvinen, podkreślając konieczność wsparcia rodzin i normalnych dostosowań świadczeń społecznych.

Źródło: Yle

