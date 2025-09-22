W skrócie 72-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję za serię włamań i kradzieży na terenie Lidzbarka Warmińskiego i Zielonej Góry.

Policja przedstawiła mu osiem zarzutów, a śledztwo wskazuje, że działał samodzielnie od 2011 roku.

Złodziej wybierał osiedla podróżując po kraju autem, a następnie typował mieszkania na rowerze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Policja z Lidzbarka Warmińskiego poinformowała w poniedziałek, że 72-latkowi przedstawiono osiem zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem oraz usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem do mieszkań w Lidzbarku Warmińskim i w Zielonej Górze.

Śledczy planują zatrzymanemu przedstawienie kolejnych zarzutów. Prokurator chciał jego aresztowania, ale sąd zastosował wobec złodzieja dozór policji.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że senior jeździł po całym kraju autem, typując osiedla dobre do dokonania kradzieży. Gdy wybrał osiedle jeździł po nim rowerem i typował konkretne mieszkania, do których się włamywał.

Lidzbark Warmiński. 72-latek w rękach policji, "był zaskoczony"

72-latek kradł m.in. monety kolekcjonerskie, biżuterię, zegarki i pieniądze. Zdaniem policji z Lidzbarka złodziej działał w ten sposób od 2011 roku, nic nie wskazuje na to, by miał wspólników - działał w pojedynkę.

Policja przyznała, że na trop seryjnego złodzieja wpadła, gdy wyjaśniała sprawę włamania do mieszkania w Lidzbarku Warmińskim z 2016 roku. Najpierw policjanci ustalili, że złodziej jest mieszkańcem Gdańska, a gdy go ustalili przez rok zdobywali na jego temat informacje. Zatrzymali go w połowie września w Zielonej Górze chwilkę po tym, gdy dokonał włamania do kolejnego mieszkania.

"Mężczyzna w chwili zatrzymania był zaskoczony, miał przy sobie narzędzia, za pomocą których pokonywał zabezpieczenia drzwi wejściowych do mieszkań oraz rzeczy pochodzące z włamania" - podano w policyjnym komunikacie. Inne ukradzione przedmioty policja zabezpieczyła w mieszkaniu złodzieja. 72-latek w przeszłości był już karany za identyczne czyny.

Coraz więcej rosyjskich prowokacji. Gen. Kraszewski w ''Gościu Wydarzeń'': To jest odwracanie uwagi. Będzie jedno albo dwa uderzenia Polsat News Polsat News