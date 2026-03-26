W skrócie Izrael wykreślił z listy celów dwóch irańskich polityków po prośbie Pakistanu skierowanej do Waszyngtonu, by ich nie atakować.

Agencja Reutera podaje, że Pakistan, Egipt i Turcja mogą odegrać rolę mediatorów między Teheranem a Waszyngtonem.

USA przekazały Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie za pośrednictwem Pakistanu, ale odpowiedź Teheranu nie była pozytywna.

Anonimowy polityk z Pakistanu, cytowany przez agencję Reutera, wskazał, że wcześniej Izrael wyrażał chęć "wyeliminowania" obu polityków. - Powiedzieliśmy Stanom Zjednoczonym, że jeśli oni zginą, to nie będzie z kim rozmawiać, dlatego USA poprosiły Izraelczyków o wycofanie się (z tego pomysłu) - opisywał.

O tym, że minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi oraz przewodniczący tamtejszego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf zostali wykreśleni z izraelskiej listy polityków do wyeliminowania, jako pierwszy poinformował "The Wall Street Journal". Dziennikarze opisali, że usunięcie polityków z tej listy ma charakter "tymczasowy" i że mogliby oni odegrać istotną rolę podczas rozmów pokojowych.

Zdaniem amerykańskiego dziennika Araghchi i Ghalibaf zostali skreśleni z listy "na okres do czterech lub pięciu dni". "The Wall Street Journal" nie podał jednak informacji o tym, że na decyzję Izraela miały wpływ pakistańskie naciski.

Pakistan ingeruje w konflikt na Bliskim Wschodzie. Może stać się mediatorem

Jak ocenia agencja Reutera, kraje takie jak Pakistan, Egipt czy Turcja mogłyby odegrać rolę mediatorów między Teheranem a Waszyngtonem i przyczynić się do osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie.

Zdaniem "The New York Times" szef sztabu armii pakistańskiej marszałek Syed Asim Munir wyrósł na głównego pośrednika między Waszyngtonem a Teheranem i utrzymuje bliskie kontakty z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Kwestie te mają dowodzić, iż Islamabad mógłby się stać wiarygodnym i skutecznym pośrednikiem w rozmowach pokojowych między stronami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agencja Reutera podkreśla, że Pakistan utrzymuje bezpośredni kontakt zarówno z Waszyngtonem, jak i Teheranem i to właśnie tam mogłyby mieć miejsce potencjalne rozmowy dotyczące zawieszenia broni.

Wojna w Iranie. USA postawiły warunki Teheranowi

Dziennikarze "The New York Times" poinformowali we wtorek, że USA przesłały Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Dokument miał trafić do władz w Teheranie właśnie za pośrednictwem Pakistanu. Propozycja zakłada m.in. wycofanie się przez Iran ze wzbogacania uranu oraz ograniczenie programu rakiet balistycznych.

Dokument obejmuje również kwestię szlaków morskich. Punkt ten odnosi się przede wszystkim do blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu.

Wcześniej we wtorek amerykański przywódca Donald Trump poinformował w Gabinecie Owalnym, że wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i inni prowadzą negocjacje z Iranem. Wyraził przy tym optymizm co do możliwości osiągnięcia porozumienia.

- (Iran) chciałby zawrzeć umowę. Kto by nie chciał? Ich marynarka wojenna zniknęła, ich siły powietrzne zniknęły, ich komunikacja nie działa, to jest największy problem - przekonywał prezydent USA.

- Po pierwsze, po drugie i po trzecie (Irańczycy) nie mogą mieć broni jądrowej i nie będą mieli broni jądrowej (...). Nie chcę niczego z góry mówić, ale zgodzili się, że nigdy nie będą mieli broni jądrowej - kontynuował Trump, wskazując na kluczowy warunek osiągnięcia porozumienia.

W środę wysoki rangą urzędnik irańskiej administracji przekazał agencji Reutera, że odpowiedź Teheranu na propozycję zakończenia wojny i przedstawione przez USA warunki "nie była pozytywna". Stanowisko Iranu miało zostać przekazane Pakistanowi, aby ten dostarczył je do Waszyngtonu.

Źródła: agencja Reutera, "The New York Times", "The Wall Street Journal"

