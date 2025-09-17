O postępowaniu w sprawie napaści na obywatelkę Białorusi poinformowała w środę Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

- Do zdarzenia doszło 14 września późnym wieczorem na ul. Kopcińskiego. Ofiarą jest 48-letnia kobieta, obywatelka Białorusi, którą sprawca zaatakował, kiedy wchodziła do klatki schodowej w budynku powiedziała Sowińska.

Przestępca chwycił kobietę od tyłu, ale ofiara napadu zaczęła się bronić. To spłoszyło sprawcę. Uciekł, a świadek zdarzenia natychmiast powiadomił policję. Zaraz po zdarzeniu nie udało się go odnaleźć.

Łódź. Napad na Białorusinkę, kobieta wchodziła do domu,

- Przy udziale tłumacza, który wspierał pokrzywdzoną podczas przesłuchania, kobieta złożyła doniesienie i wszczęliśmy w tej sprawie postępowanie o naruszenie jej nietykalności cielesnej - wyjaśniła Kamila Sowińska.

Dodała, że na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby do przestępstwa doszło na tle rabunkowym, seksualnym bądź narodowościowym.

Zabezpieczono zarówno nagranie z lokalnego monitoringu, jak też nagrania z innych kamer ulicznych i w komunikacji miejskiej na trasie, którą pokrzywdzona poruszała się wcześniej.

Napad w centrum Łodzi. Policja prosi o pomoc

Policja prosi o zgłoszenie się osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości napastnika lub były świadkami zdarzenia 14 września po godz. 22 w rejonie ul. Kopcińskiego między Parkiem 3 Maja i ul. Narutowicza albo widziały uciekającego mężczyznę.

Na informacje w tej sprawie czekają policjanci z I Komisariatu Policji KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 pod całodobowymi telefonami 47-841-14-00 47-841-14-01.

Co uszkodziło dom w Wyrykach? Gen. Dymanowski w ''Gościu Wydarzeń'': Nie chcę mówić o żadnym zatajeniu Polsat News Polsat News