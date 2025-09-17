Białorusinka wchodziła do domu. Napad w centrum miasta

Nieznany sprawca zaatakował obywatelkę Białorusi przy wejściu do domu w centrum Łodzi. Kobieta zaczęła się bronić i spłoszyła napastnika. Jak podano w komunikacie KMP w Łodzi, policjanci szukają sprawcy i zaapelowali o pomoc w działaniach.

O postępowaniu w sprawie napaści na obywatelkę Białorusi poinformowała w środę Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

- Do zdarzenia doszło 14 września późnym wieczorem na ul. Kopcińskiego. Ofiarą jest 48-letnia kobieta, obywatelka Białorusi, którą sprawca zaatakował, kiedy wchodziła do klatki schodowej w budynku powiedziała Sowińska.

    Przestępca chwycił kobietę od tyłu, ale ofiara napadu zaczęła się bronić. To spłoszyło sprawcę. Uciekł, a świadek zdarzenia natychmiast powiadomił policję. Zaraz po zdarzeniu nie udało się go odnaleźć.

    - Przy udziale tłumacza, który wspierał pokrzywdzoną podczas przesłuchania, kobieta złożyła doniesienie i wszczęliśmy w tej sprawie postępowanie o naruszenie jej nietykalności cielesnej - wyjaśniła Kamila Sowińska.

    Dodała, że na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby do przestępstwa doszło na tle rabunkowym, seksualnym bądź narodowościowym.

      Zabezpieczono zarówno nagranie z lokalnego monitoringu, jak też nagrania z innych kamer ulicznych i w komunikacji miejskiej na trasie, którą pokrzywdzona poruszała się wcześniej.

      Napad w centrum Łodzi. Policja prosi o pomoc

      Policja prosi o zgłoszenie się osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości napastnika lub były świadkami zdarzenia 14 września po godz. 22 w rejonie ul. Kopcińskiego między Parkiem 3 Maja i ul. Narutowicza albo widziały uciekającego mężczyznę.

      Na informacje w tej sprawie czekają policjanci z I Komisariatu Policji KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 pod całodobowymi telefonami 47-841-14-00 47-841-14-01.

