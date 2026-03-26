W skrócie Portal Times of Israel podał, że dowódca marynarki wojennej irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Alireza Tangsiri został zabity w ataku w Bandar Abbas, lecz tej informacji nie potwierdziły źródła irańskie ani armia izraelska.

W izraelskim nalocie na Iran zginęli dwaj wysoko postawieni przedstawiciele irańskich służb: Ali Mohamad Naini oraz Esmail Ahmadi.

Iran praktycznie zablokował cieśninę Ormuz w wyniku nalotów USA i Izraela, co doprowadziło do wzrostu cen surowców na świecie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Portal Times of Israel, powołując się na izraelskiego urzędnika, podał w czwartek, że w ataku w mieście Bandar Abbas zginął dowódca marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Alireza Tangsiri.

Według tego źródła Tangsiri był odpowiedzialny za zablokowanie cieśniny Ormuz. Na razie informacji tej nie potwierdziły źródła irańskie ani armia izraelska.

Ataki USA i Izraela. Nie żyją kluczowi przedstawiciele władz Iranu

W ubiegłym tygodniu, w izraelskim nalocie na Iran, zginęli dwaj wysoko postawieni przedstawiciele irańskich służb. Państwowa telewizja poinformowała o śmierci rzecznika Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Ali Mohamada Nainiego, oraz wysokiego rangą funkcjonariusza organizacji paramilitarnej Basidż, Esmaila Ahmadiego.

Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej został określony w komunikacie jako zmarły "śmiercią męczeńską w zbrodniczym i tchórzliwym ataku", a informacja o jego śmierci cytowana była przez agencję Reutera.

Naini był krytyczny wobec wcześniejszych wypowiedzi Donalda Trumpa, w których wówczas były prezydent USA twierdził, że irańska flota morska została zniszczona. - Jeśli tak, niech wyśle swoje okręty do Zatoki Perskiej, jeśli się odważy - mówił Naini, podkreślając, że irański przemysł rakietowy nadal działa i produkuje nowe rakiety.

Esmail Ahmadi został opisany przez powiązaną z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej agencję Tasnim jako "jeden z najważniejszych filarów organizacji Basidż", odpowiedzialny za kluczowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz zablokowana

USA i Izrael od 28 lutego prowadzą naloty na Iran, który w odpowiedzi uderza w Izrael i państwa Zatoki Perskiej, atakując znajdujące się tam amerykańskie bazy oraz obiekty cywilne.

Naloty dotknęły też infrastrukturę wydobywczą po obu stronach, a Iran praktycznie zablokował kluczową dla eksportu ropy i gazu cieśninę Ormuz. Doprowadziło to do wzrostu cen surowców na świecie.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej razem z Armią Islamskiej Republiki Iranu tworzą siły zbrojne Iranu. Zgodnie z irańską konstytucją, armia odpowiada za obronę granic i ład wewnętrzny Iranu, a korpus - za obronę rewolucji islamskiej i jej dorobku.

