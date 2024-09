Kard. Ryś stwierdził, że archidiecezja łódzka potrzebowała dwóch nowych biskupów pomocniczych i to nie jest żadna tajemnica. - Mamy Kościół, który liczy 1,7 mln wiernych i to nie jest na siły jednego człowieka - powiedział dla portalu archidiecezji łódzkiej.

Archidiecezja łódzka. Dwóch nowych biskupów, papież zdecydował

Oprócz mianowania na biskupów pomocniczych archidiecezji łódzkiej, duchowni zostali także biskupami tytularnymi . Oznacza to, że nadano im tytuły biskupów nieistniejących już diecezji.

O. Piotr Kleszcz OFM Conv. został biskupem tytularnym Acque Albe di Bizacena. " Diecezja ta to starożytna siedziba biskupia rzymskiej prowincji Bizacena, utożsamiana z Aïn Beïda w prowincji Oum el-Bouaghi we współczesnej Algierii " - wyjaśnia kuria.

Nowi biskupi o mianowaniu. "Najpierw czułem lęk"

- Nigdy nie podejrzewałem, że Pan Bóg ma takie poczucie humoru, żeby powołać takiego prostego franciszkanina, jak ja, do tego, żeby mu służył - wyznał w rozmowie z portalem archidiecezjalnym 57-letni biskup Piotr Kleszcz. - Nie czuję się ani lepszy, ani gorszy, ani bardziej święty, ani mądrzejszy. Ale ufam Panu Bogu i wiem, że skoro daje zadanie, to daje również łaski, by mu sprostać - dodał.