Akcja służb w pociągu z Przemyśla do Kijowa. Setki pasażerów ewakuowane

Zgłoszenie w sprawie służby otrzymały w sobotę w godzinach przedpołudniowych.

- Wynikało, że w pociągu relacji Przemyśl-Kijów może znajdować się podejrzany pakunek. Na miejsce zostały skierowane służby - potwierdziła w rozmowie z Interią mł. asp. Karolina Kowalik z KMP Przemyśl.

Z informacji przekazanych przez PSP w Przemyślu wynika, że pociąg stanął w miejscowości Medyka. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pociągiem podróżowało około 480 osób.

- Zgodnie z procedurami wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg. Na miejscu policjanci wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia - dodała policjantka.

Przemyśl. Ewakuacja pociągu jadącego do Kijowa. W tle zgłoszenie o pakunku

W akcji służb brali udział funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, dwa zastępy straży pożarnej - PSP i OSP - i pogotowie ratunkowe.

Na ten moment nie wiadomo, czy pakunek faktycznie znajdował się na pokładzie pociągu.

