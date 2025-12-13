Akcja służb w pociągu z Przemyśla do Kijowa. Setki pasażerów ewakuowane

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Blisko 500 osób zostało ewakuowanych z pociągu jadącego z Przemyśla do Kijowa po tym, jak służby dostały zgłoszenie o podejrzanym pakunku, który miał się w nim znajdować. - Na miejscu policjanci wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia - przekazała Interii komenda w Przemyślu.

Wnętrze nowoczesnego wagonu kolejowego z rzędami ciemnoniebieskich siedzeń, szerokim przejściem oraz wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami oznaczonym piktogramem na podłodze. Duże okna po obu stronach wagonu zapewniają dużo światła.
Ewakuacja pociągu relacji Przemyśl-Kijów (zdj. ilustracyjne)LUKASZ SOLSKIEast News

Zgłoszenie w sprawie służby otrzymały w sobotę w godzinach przedpołudniowych.

- Wynikało, że w pociągu relacji Przemyśl-Kijów może znajdować się podejrzany pakunek. Na miejsce zostały skierowane służby - potwierdziła w rozmowie z Interią mł. asp. Karolina Kowalik z KMP Przemyśl.

Z informacji przekazanych przez PSP w Przemyślu wynika, że pociąg stanął w miejscowości Medyka. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pociągiem podróżowało około 480 osób.

- Zgodnie z procedurami wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg. Na miejscu policjanci wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia - dodała policjantka.

Zobacz również:

Kim Dzong Un przyznał, że jego żołnierze zginęli w walkach u boku Rosjan
Wojna w Ukrainie

Straty na wojnie u boku Rosjan. Pierwsze takie oświadczenie Kim Dzong Una

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Przemyśl. Ewakuacja pociągu jadącego do Kijowa. W tle zgłoszenie o pakunku

    W akcji służb brali udział funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, dwa zastępy straży pożarnej - PSP i OSP - i pogotowie ratunkowe.

    Na ten moment nie wiadomo, czy pakunek faktycznie znajdował się na pokładzie pociągu.

    Planujemy kontynuację tematu.

    Obowiązkowa służba wojskowa? Arłukowicz: "Ciągoty" Cenckiewicza i KaczyńskiegoPolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze