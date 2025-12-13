Akcja służb w pociągu z Przemyśla do Kijowa. Setki pasażerów ewakuowane
Blisko 500 osób zostało ewakuowanych z pociągu jadącego z Przemyśla do Kijowa po tym, jak służby dostały zgłoszenie o podejrzanym pakunku, który miał się w nim znajdować. - Na miejscu policjanci wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia - przekazała Interii komenda w Przemyślu.
Zgłoszenie w sprawie służby otrzymały w sobotę w godzinach przedpołudniowych.
- Wynikało, że w pociągu relacji Przemyśl-Kijów może znajdować się podejrzany pakunek. Na miejsce zostały skierowane służby - potwierdziła w rozmowie z Interią mł. asp. Karolina Kowalik z KMP Przemyśl.
Z informacji przekazanych przez PSP w Przemyślu wynika, że pociąg stanął w miejscowości Medyka. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pociągiem podróżowało około 480 osób.
- Zgodnie z procedurami wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg. Na miejscu policjanci wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia - dodała policjantka.
Przemyśl. Ewakuacja pociągu jadącego do Kijowa. W tle zgłoszenie o pakunku
W akcji służb brali udział funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, dwa zastępy straży pożarnej - PSP i OSP - i pogotowie ratunkowe.
Na ten moment nie wiadomo, czy pakunek faktycznie znajdował się na pokładzie pociągu.
Planujemy kontynuację tematu.