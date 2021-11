Łukasz Gaik zmarł w nocy z wtorku na środę. Do szpitala trafił z obrażeniami po wypadku samochodowym, do którego doszło we wtorek nad ranem. Jego auto w miejscowości Chabielice koło Bełchatowa wpadło w poślizg i dachowało.

Jak podał se.pl, według policji kierujący najpewniej jechał zbyt szybko jak na warunki drogowe i stracił panowanie nad autem. Pojazd radnego zjechał na przeciwległy pas ruchu a następnie dachował.

"Bardzo smutny dzień"

"Jest to bardzo smutny dzień dla Nas. Łukasz, Byłeś, Jesteś i na Zawsze będziesz członkiem Naszej drużyny. Zrobiłeś wiele dla Naszego Środowiska na pewno nie zapomnimy. Wyrazy najszczerszych kondolencji dla rodziny" - napisano na profilu klubu sportowego LKS Kiełczygłów, którego prezesem był Gaik.

Kondolencje złożyła także posłanka PiS Beata Mateusiak-Pielucha.





Radny PiS zostawił żonę i osierocił troje dzieci.