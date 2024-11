20 sierpnia, 11 dni od dnia zaginięcia, Izabela P. zapukała do drzwi swoich znajomych w Bolesławcu . Jeszcze tego samego dnia na miejsce udał się prokurator. Śledztwo w tej sprawie miało potrwać do końca października. Przez ten czas nie udzielano informacji na temat postępów, ani nowych wątków. Decyzja zapadła 4 listopada.

Prokuratura potwierdziła, że Izabela P. została przesłuchana w charakterze świadka i wyjaśniła, co działo się z nią w okresie od 9 do 20 września , lecz szczegóły jej zeznań nie mogą zostać ujawnione " ze względu na jej dobro". Śledcza podała jedynie, powołując się na słowa kobiety, że w tym czasie nie była ona pozbawiona wolności, z nikim się nie kontaktowała i nikt nie udzielał jej pomocy.

Sprawa Izabeli P. Biegły wydał opinię w sprawie samochodu zaginionej

Na przesłuchanie wezwane zostały także osoby, z którymi pracowała Izabela P. i osoby, które przetransportowały z autostrady pozostawiony tam przez nią samochód. Prokuratura powołała również biegłego, który miał ocenić, czy wspomniane auto rzeczywiście uległo awarii, jak przedstawiła to 35-latka w ostatnim telefonie do bliskich.

Zaginięcie Izabeli P. 35-latka zniknęła na autostradzie A4

Izabela P. zaginęła w piątek 9 sierpnia, gdy jechała autostradą A4 z Bolesławca do Wrocławia, gdzie miała odebrać swojego ojca ze szpitala. Kobieta zadzwoniła z drogi do ojca i miała go poinformować go, że zepsuło jej się auto. Gdy rodzina zaginionej straciła z nią kontakt, bliscy kobiety udali się na autostradę. Tam na 78. kilometrze trasy (w pow. złotoryjskim) zastali jej samochód, a w środku porzucony telefon.