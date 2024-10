Powódź 2024. Żołnierz zatrzymany, miał okradać powodzian. Zdecydowana reakcja WOT

Media: Żołnierz miał okradać powodzian. Łupy przewoził wojskową ciężarówką

Powódź 2024. Fałszywy wojskowy straszył wysadzeniem wałów

Przypomnijmy: we wrześniu w trakcie jednego ze spotkań sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk ujawnił, że służby mają informacje o podejrzanym mężczyźnie, który pojawiał się w różnych lokalizacjach, gdzie trwały prace zabezpieczające wały przeciwpowodziowe. - Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca udając wojskowego i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzone wały. Człowiek porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, więc to już nie jest zabawa, to nie jest amatorka, tylko to są poważne kwestie - stwierdził Tusk.