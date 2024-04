Manewry na Bałtyku. Poszukiwania żołnierza

- Poszukiwania nie zostały przerwane ani na chwilę, w nocy częściowo wycofały się tylko służby cywilne, natomiast wojsko prowadziło poszukiwania całą noc i będzie je prowadziło nadal do czasu odnalezienia zaginionego - poinformował w rozmowie z Interią ppłk Łapeta. Dodał także, że przyczynę incydentu będzie badać specjalna komisja oraz prokuratura wojskowa.

Do zaginięcie nurka doszło w środę ok. godz. 13 w okolicach wyjścia z gdańskiego portu na wysokości plaży Westerplatte, gdzie od rana odbywały się ćwiczenia nurków wojskowych. "Ćwiczenia były prowadzone ok. 800 metrów od jednostki" - doprecyzował ppłk Łapeta.