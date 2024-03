W wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas szkolenia zginął żołnierz Wojsk Specjalnych - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem w okolicy Niżnych Rys. To piąta śmierć żołnierza podczas ćwiczeń w tym miesiącu.