Zmiana w rządzie. Prezydent mianował nowego ministra

- Dziękuję panu ministrowi za sprawowanie funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego przez ponad rok. Dziękuję za wszystkie działania, które były dobrze oceniane przez przedstawicieli polskiej nauki. Oczywiście, były różne sytuacje, wszyscy o tym wiemy, ale też dziękuję za to, że w tych trudnych momentach pan minister umiał w sposób odpowiedzialny spojrzeć na rzeczywistość także i ją ocenić - zwrócił się na początku do Dariusza Wieczorka prezydent Andrzej Duda .

Prezydent podziękował także za "służbę publiczną i za pracę" oraz wykonywanie obowiązków w rządzie. Z kolei zwracając się do nowego ministra Marcina Kulaska pogratulował nominacji i przyznał, że przyjmuje on na siebie poważne zadanie.

- Polska nauka rzeczywiście od wielu, wielu lat wymaga poważnego wsparcia. Uśmiecham się, bo kiedy realizuję tutaj na tej sali nominacje profesorskie, to zawsze mówię, że prezydent wręczywszy te nominacje ma do państwa profesorów tylko prośby, a pierwszą z nich jest, żeby ktoś przybył tutaj kiedyś do Pałacu Prezydenckiego i przedstawił się jako zdobywca Nagrody Nobla - dodał.

- Rzecz jasna nie we wszystkim się będziemy zgadzać , to też jest dla mnie oczywiste, że tak może być, ale zawsze możemy rozmawiać i wierzę głęboko, że tak będzie i może być pan minister przekonany, że w Pałacu Prezydenckim to pole do rozmowy jest - przekazał Andrzej Duda.