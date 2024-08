Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł do najwyższego stopień alertu pogodowego w południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego . Od rana na tych terenach obowiązywał alert drugiego stopnia.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

IMGW: Trzeci stopień ostrzeżenia

Na tych obszarach IMGW prognozuje najsilniejsze burze, którym miejscami mogą towarzyszyć ulewy niosące nawet do 65 wody na metr kwadratowy. Miejscami może dochodzić do kumulacji sięgającej 80 mm. To grozi lokalnymi podtopieniami, zwłaszcza na terenach miejskich.