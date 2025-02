Jak podają media, powodem miały być "problemy z harmonogramem" , za co przedstawiciele obu stron obwiniają siebie nawzajem.

"Europejscy urzędnicy twierdzą jednak, że zostali zaskoczeni (odwołaniem spotkania - red.), bo Kallas zapowiedziała planowane rozmowy z Rubio zaledwie dwa dni wcześniej" - donosi Associated Press.

Spotkanie Kallas z Rubio zostało odwołane niespełna tydzień po tym, jak do amerykańskich urzędników rozesłano wewnętrzną notatkę, aby podkreślili, jakie zauważają problemy w kontaktach z europejskimi odpowiednikami. Jak dodaje Associated Press, "w notatce wskazano kwestie budzące obawy - wolność słowa i wolną opozycję oraz migrację" .

Odnośnie do pierwszej kwestii zawartej w notatce oceniono, że Rubio i inni amerykańscy dyplomaci "powinni podkreślać w rozmowach z europejskimi urzędnikami znaczenie, jakie administracja Trumpa przywiązuje do wolności słowa". Z kolei w kwestii migracji stwierdzono, że amerykańscy urzędnicy, w tym sekretarz stanu, "powinni odnosić się do europejskiej polityki otwartych granic jako 'katastrofy', która musi się skończyć".