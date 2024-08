Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Gdzie jest burza? Alert RCB na południowym wschodzie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla tych terenów prognozuje silne burze , które mogą przynieść ulewne deszcze do około 45-55 mm . Będzie im też towarzyszyć wyjątkowo silny wiatr , osiągający w porywach prędkość od 70 km/h do 80 km/h , a miejscami do 90 km/h .

Pogoda pełna burz

RCB radzi odbiorcom, by w miarę możliwości nie opuszczali domów oraz by śledzili komunikaty pogodowe. Specjaliści zalecają również by stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa: