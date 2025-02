Ulga na leki w 2025 roku przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom, którzy utrzymują osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, preferencja ta pozwala na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na zakup leków , o ile zostały one zalecone przez lekarza specjalistę do stałego lub długotrwałego stosowania.

PIT 2025. Jak skorzystać z ulgi na leki?

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej , takiego jak orzeczenie o niezdolności do pracy, decyzja przyznająca rentę lub inny urzędowy dokument określający stopień niepełnosprawności.

Ulga na leki. Jak obliczyć kwotę?

Na przykład, jeśli w danym miesiącu podatnik wydał na lekarstwa 280 zł, może odliczyć jedynie 180 zł. Celem tego ograniczenia jest wyeliminowanie przypadków odliczania jednorazowych, drobnych zakupów, jednocześnie wspierając tych, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia. Co więcej, lekarz specjalista musi jednoznacznie wskazać, że dany lek jest niezbędny do stosowania przez dłuższy okres - oznacza to, że zakup leków bez recepty lub okazjonalnie stosowanych środków farmaceutycznych nie podlega odliczeniu.