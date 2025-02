"Obserwuję uważnie pana działania kampanijne, w których próbuje pan zbudować pewien wzrost poparcia na antyukraińskich nastrojach , które z takim trudem budował PiS" - rozpoczął swój najnowszy wpis na Facebooku Roman Giertych . W ten sposób zwrócił się do Sławomira Mentzena .

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich relacjonował w sieci swoją podróż do Lwowa . Wspólnie z europoseł Anną Bryłką oddali hołd nastoletnim obrońcom Lwowa na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Pojawiło się również nagranie sprzed pomnika Stepana Bandery .

- To terrorysta, który jeszcze w II RP został skazany przez polski sąd za morderstwa na Polakach. Następnie założył Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, która jest odpowiedzialna za rzeź na Wołyniu. Ludzie tego człowieka zamordowali 100 tysięcy Polaków - oświadczył kandydat w wyborach prezydenckich.

Ukraina. Wizyta Mentzena we Lwowie. Roman Giertych oburzony

Roman Giertych stwierdził, że tego typu wystąpienia sprzyjają kremlowskiej propagandzie , zaś Mentzen stał się bohaterem mediów w Rosji . "Pana wyjazd na Cmentarz Łyczakowski i spór z merem Lwowa to bardzo skuteczny sposób przekierowania na pana rzecz tej pracy nad urabianiem opinii publicznej, która partia złodziei i agentów uskuteczniała przez osiem lat" - czytamy.

Roman Giertych nie krył oburzenia zachowaniem Mentzena , określając go "idiotą". Jak wyjaśnił, poseł Konfederacji swoim zachowaniem "niszczy kruchą i wątłą nić porozumienia pomiędzy Polakami a Ukraińcami".

Wybory prezydenckie. Mentzen pojechał do Lwowa. Giertych alarmuje

Następnie Giertych podkreślił konieczność dalszego wspierania Ukrainy, "aby przeczekać do końca Trumpa lub Putina". "Wszczynanie teraz konfliktu z nimi, (...) wszczynanie zadymy o kłótnię w kolejce do lekarza, jest tak głupie, antypolskie i wreszcie antycywilizacyjne, że musi być świadectwem idiotyzmu ponad przeciętnego" - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej .

Giertych zauważył, że antyukraińskie wystąpienia Mentzena nie przyniosą mu oczekiwanego sukcesu i nie wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich. Zaapelował do lidera Konfederacji o "zawrócenie z tej drogi". "Ukraińcy dzisiaj to nasze siostry i nasi bracia. Właśnie zostali zdradzeni przez Amerykanów" - oświadczył były minister.