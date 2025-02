W Warszawie doszło do zabójstw czterech seniorek. Przed tygodniem ktoś miał udusić 80-latkę mieszkającą przy ulicy Franciszkańskiej na Śródmieściu. Z jej mieszkania zniknęły biżuteria i dzieła sztuki.

W niedzielę synowa 89-latki znalazła zwłoki uduszonej kobiety z ulicy Księcia Trojdena na Ochocie. Zwłoki trzeciej z seniorek odkryto we wtorek w bloku przy ulicy Wąwozowej na stołecznym Ursynowie. Czwarte ciało znaleziono w środę, również na Ochocie.

Na kolejnych kadrach widać z kolei, jak policjanci próbują dostać się do jednego z mieszkań, w którym przebywa drugi z podejrzanych. Funkcjonariusze przepiłowali zawiasy w drzwiach, po czym wrzucili do środka granaty hukowe. - Połóż się na ziemię - krzyczeli do mężczyzny policjanci. Na nagraniu pokazano również przedmioty, które padły łupem podejrzanych - wśród nich są biżuteria, obrazy czy pieniądze i karty kredytowe.