W 1951 roku ukończył wrocławskie Technikum Elektryczne, a następnie kontynuował kształcenie w Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów w Szczecinie. Później zauważył go Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz, zwany "Kapitanem Kapitanów". To dzięki niemu Sulatycki przeniósł się do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

Reklama