Nie żyje Andrzej Milczanowski. Miał 85 lat

"We wszystkich sprawach się różniliśmy i sporo o tym mieliśmy okazję rozmawiać w Szczecinie (...) - napisał o zmarłym historyk Sławomir Cenckiewicz .

Nie żyje Andrzej Milczanowski. Działał w opozycji PRL

W latach 1968-1980 był radcą prawnym w przedsiębiorstwach komunalnych i rolnych . Od 1978 do 1980 współpracował z KSS "KOR", a od 1980 z NSZZ "Solidarność".

Zaangażował się w działalność podziemnej " Solidarności ". Jako reprezentant strony solidarnościowo-opozycyjnej brał udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw reformy prawa i sądów.

W 1990 rozpoczął pracę w Urzędzie Ochrony Państwa jako zastępca szefa. Pełnił funkcję szefa UOP od sierpnia 1990 do stycznia 1992 oraz od czerwca do lipca 1992, a od 5 czerwca 1992 do 11 lipca 1992 także sekretarza stanu w MSW.